Kastamonu'da sosyal mesafe ve maske denetimleri yarın başlıyor Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu hale gelen maske denetimleri yarın başlayacak.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu hale gelen maske denetimleri yarın başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Mayıs tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde maske takmanın zorunlu hale getirildiği ve sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı.

Alınan karara uygun hareket edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Kolluk güçleri ve belediye zabıtaları, bu maddeyle ilgili denetimlerine 16 Mayıs'ta başlayacak. Kovid-19 salgınının ilimizde yayılmasını engellemenin en önemli tedbirinin bu iki kurala uyulmasından geçtiği unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için evlerinden çıkarken ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takarak çıkmaları, toplu bulunulan yerlerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket etmeleri hususlarında özen göstermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA