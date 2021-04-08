Kastamonu'da son bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası
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Kastamonu'da son bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da son bir haftada Kovid-19 tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası kesildi.

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 79 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1-7 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 2, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4, sokağa çıkma kısıtlamamasına uymamaktan 57 ve sigara yasağına uymamaktan 1 kişiye toplam 78 bin 243 lira idari ceza verildiği bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6 kişinin ise Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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