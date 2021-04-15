Kastamonu'da son bir haftada Kovid-19 denetimlerinde 77 kişiye para cezası kesildi

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 77 kişiye para cezası verildi.

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 77 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 8-14 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 4, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 16 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 42 kişiye toplam 114 bin 736 lira idari ceza verildiği bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 27 kişinin ise Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor