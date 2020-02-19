Kastamonu'da sokak hayvanları için "beslenme durakları" oluşturuldu

19.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:04

Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için şehrin çeşitli yerlerinde "beslenme durakları" oluşturdu.

Belediye tarafından yapılan durak kulübeler, sokak hayvanlarının rahatça ulaşabileceği yerlere bırakılıyor.

Özellikle kedi ve köpekler, belediye ekiplerince sık sık bırakılan mama ve suya rahatça ulaşabiliyor.

Bu kapsamda 6 bölgeye beslenme durağı yerleştiren ekipler, 8 durak daha hazırlayacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her canlının yaşam hakkı olduğuna işaret etti.

Belediye olarak bu doğrultuda hareket ettiklerini dile getiren Vidinlioğlu, kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması adına her türlü çalışmayı yaptıklarını anlattı.

Vidinlioğlu, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, sokak hayvanlarımızla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Onların sadece beslenmeleriyle ilgili değil, bakım ve tedavileriyle ilgili de ciddi işler başarıyorlar. Sokak hayvanlarımızın yaşam hakkına hep birlikte saygı duymalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA