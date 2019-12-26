Kastamonu'da skunk uyuşturucu maddesi yakalandı

26.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:58

Kastamonu'da, diğer uyuşturucu maddelerinden 20 kat daha fazla bağımlılık yapma özelliği bulunan 10 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahısta gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Emirler köyü mevkiinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada 'hibrit esrar' olarak da adlandırılan ve diğer uyuşturucu maddelere göre 20 kat daha fazla bağımlılık yapma özelliği bulunan 10 gram skunk maddesi ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet şarjör ile 38 adet mermi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA