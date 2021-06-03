Kastamonu'da "siyez unu" coğrafi işaretle tescillendi

"Kastamonu siyez unu"na, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

"Kastamonu siyez unu"na, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının 2018 yılında başvuruda bulunduğu "Kastamonu siyez unu"nun Türk Patent ve Marka Kurumunca 1 Haziran tarihli Coğrafi· İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni·'nde yayımlanarak tescil edildiği, böylece Kastamonu'da coğrafi işaretli ürün sayısının 22'ye yükseldiğini belirtildi.

Siyez ununun yapılışıyla ilgili bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hasat edilen Kastamonu siyez buğdayı, selektörden geçirilerek yabancı maddelerinden ayrılır. Kabuk soyucudan geçirildikten sonra yıkanır. Açık havada, havanın şartlarına bağlı olarak güneşte 1- 2 saat buğdayın sarı olan rengi değişmeden alt üst edilerek buğday taneleri kurutulur. Taş değirmenden geçirilerek öğütülür. Kastamonu siyez buğdayı, kepeği ayrılmadan tam buğday şeklinde öğütülür. Uygun öğütme, irmik büyüklüğünde tane yapısı kalmayacak şekilde alt ve üst değirmen taş aralıklarının ayarlanmasıyla sağlanır. Değirmende alt taş sabit, üst taş bir makara sistemi vasıtasıyla hareketlidir. Öğütme işleminin başlangıcında az miktarda buğday değirmene verilip çıkan örnek elle kontrol edilir, iri granüller kaldıysa üst değirmen taşı yaklaştırılarak un yapısının inceltilmesi sağlanır. Değirmenin hızı ve taş aralıkları değirmene beslenecek siyez buğdayının akım hızına göre ayarlanır."

Açıklamada, 13 ürünün coğrafi işaret başvurusunun da Türk Patent ve Marka Kurumunda incele aşamasında bulunduğu kaydedildi.

Kastamonu'nun diğer coğrafi işaretli ürünleri ise şunlar:

"Çatalzeytin fındık şekeri, Azdavay yöresel giysileri, Cide ceviz helvası, Daday etli ekmeği, Devrekani cırık tatlısı, Devrekani hindi banduması, Kastamonu çekme helvası, Kastamonu örme fanilası, Kastamonu simidi, Kastamonu siyez buğdayı, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu tiridi, Pınarbaşı kara çorbası, Taşköprü kuyu kebabı, Taşköprü sarımsağı, Tosya bıçkısı, Kastamonu pastırması, Tosya kıstısı, Tosya pirinci ve Evrenye bıçağı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor