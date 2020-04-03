Kastamonu'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
03.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:38
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Araç ilçesine bağlı İhsanlı köyündeki Kamerördük mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2019 yılında 3'üncü derece sit alanı ilan edilen bölgedeki oda mezarını genişleterek ve derinleştirerek kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kaynak: AA