Kastamonu'da sis ve toz bulutu etkili oluyor
Kastamonu şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı.
Kastamonu şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı.
Sis ve toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinde düşmeler yaşandı.
Meteoroloji ve Kastamonu Valiliği, dün yaptığı açıklamada, kentte Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörüldüğünü belirtilmişti. Toz taşınımının akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor