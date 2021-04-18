Kastamonu'da sis ve toz bulutu etkili oluyor
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Kastamonu'da sis ve toz bulutu etkili oluyor

Kastamonu'da sis ve toz bulutu etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı.

Kastamonu şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı.

Sis ve toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinde düşmeler yaşandı.

Meteoroloji ve Kastamonu Valiliği, dün yaptığı açıklamada, kentte Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörüldüğünü belirtilmişti. Toz taşınımının akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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