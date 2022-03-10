Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:

Kastamonu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğleden sonra başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Kentte karla beraber sis de etkili oluyor.

Kar, Kastamonu il merkezinin yanı sıra Ilgaz ve Yaralıgöz Dağı gibi yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Trafik ekipleri kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kentte kar yağışının gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi.

Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

Kastamonu'da sis ve kar etkili oluyor

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title