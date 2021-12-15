Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Sis yüzünden sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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