Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu.

16.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:34
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

'da D-765 kara yolunun kesimi ile yolu mevkisinde sis etkili oldu.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.


Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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