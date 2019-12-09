Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İnebolu yolunda etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

09.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:14
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

'da D-765 kara yolunun kesimi ile yolunda etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.


Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve 'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İnebolu yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.


Sürücüler, sis nedeniyle kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.


Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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