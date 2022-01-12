Kastamonu'da sis ulaşımı aksatıyor
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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