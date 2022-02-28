Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haberler

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Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında etkili olan sis ulaşımı zorlaştırıyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında etkili olan sis ulaşımı zorlaştırıyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Toros Dağları, Kastamonu, İstanbul, Güncel, Haberler

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