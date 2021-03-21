Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyor
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Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

21.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:05
Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oluyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda, görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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