Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
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Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oldu
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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