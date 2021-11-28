KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
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KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Öte yandan kent merkezinde de etkili olan sis, drone ile görüntülendi.

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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