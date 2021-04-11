KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu
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KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda, görüş mesafesini 60 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.

KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu
KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu
KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu
KASTAMONU - Sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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