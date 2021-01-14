Kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kar yağışı etkili oldu

14.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:08

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kar yağan yerlerden görüntü Çamlıbel Geçidi Yoldan geçen araçlar Atatürk Çeşmesi Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma kar engeli TOKAT - Tokat'ta kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kar yağan yerlerden görüntü

Çamlıbel Geçidi

Yoldan geçen araçlar

Atatürk Çeşmesi Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Çamlıbel Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

TOKAT - Tokat'ta kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:13:37. #1.15#
title