Kastamonu'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor

22.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:42
Kastamonu'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Kastamonu'da İstanbul yolu güzergahında 2 gündür devam eden sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kastamonu'da İstanbul yolu güzergahında 2 gündür devam eden sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kastamonu'da etkisini artıran sis, 2 gündür aralıksız devam ediyor. Sis nedeniyle Kastamonu-İstanbul karayolu ile Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan karayolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Sis sebebiyle önlemlerini arttıran trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. - KASTAMONU

Kastamonu'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor
Kastamonu'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:44:38. #1.16#
title