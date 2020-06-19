Kastamonu'da sınav yerlerine yakın kırtasiyeler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
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Kastamonu'da sınav yerlerine yakın kırtasiyeler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Kastamonu'da sınav yerine yakın olan kırtasiyeler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kastamonu'da sınav yerlerine yakın kırtasiyeler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
19.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:37

Kastamonu'da sınav yerine yakın olan kırtasiyeler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, sınav günlerinde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatılarak, "Sınavların yapılacağı okulların, sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve çalışanlarının belirtilen kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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