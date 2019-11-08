Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldürüldü

Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:46
Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldürüldü

'nun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.


Tabakane Mahallesi Sokak'taki bir iş yerinde İsmail Tuncay ile H.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, tabancayla İsmail Tuncay'a ateş etti. Tuncay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan H.P'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan H.P, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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