Kastamonu'da silahlı kavgada bir kişi öldürüldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Tabakane Mahallesi Buhara Sokak'taki bir iş yerinde İsmail Tuncay ile H.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, tabancayla İsmail Tuncay'a ateş etti. Tuncay, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan H.P'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yakalanan H.P, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.