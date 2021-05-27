KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehtap Sokak'ta, Sabri Bulut (38) ile V.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.Y, tabancayla Bulut'a ateş etti.

Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna gönderildi.

Şüpheli V.Y, polise teslim oldu.

Olay, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
KASTAMONU - Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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