Kastamonu'da silahlı kavga: 2 ölü

31.10.2019 22:10

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hanönü'ndeki bir madenden yük taşıyan kamyoncu Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında ilçedeki bir benzin istasyonunda tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hüseyin E, akrabaları Halil E. ve Gökhan E. ile Hüseyin Çorbacı'nın ilçe merkezinde oturduğu kahvehaneye geldi.



Halil E, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin Çorbacı ve birlikte oturduğu Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı.



Olayda ağır yaralanan Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan, ambulansla götürüldükleri Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Hüseyin E, Halil E. ve Gökhan E, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halil E, tutuklandı, Hüseyin E. ve Gökhan E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA