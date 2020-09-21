Kastamonu'da silahlı kavga: 1 yaralı Kastamonu-Tosya karayolu üzerinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Kastamonu-Tosya karayolu üzerinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolunda Aşağı Elyakut köyünde 38 yaşındaki İ.K. ile 28 yaşındaki K.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yerine kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada K.C, yanındaki silahla İ.K. üzerine ateş etmeye başladı. Karın bölgesinden, bacak ve kolundan yaralanan İ.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan İ.K'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen K.C'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı