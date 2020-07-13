Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yolkonak köyü Yukarı Yuva Mahallesi'nde Hüseyin Demircioğlu (50) ile N.K. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla Demircioğlu'na ateş etti.

Ağır yaralanan Demircioğlu, yakınları tarafından kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı N.K. olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA