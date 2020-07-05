Kastamonu'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Karşı köyünde yaşayan Hasan Davulcu (65), hayvanlarını otlatmak için gittiği tarladan geri dönmeyince ailesi ve yakınları arama yaptı.

Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Davulcu'nun göğsüne isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Davulcu'nun nereden geldiği bilinmeyen yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor.

Kaynak: AA