Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde 3 ayrı adrese silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

T.S, Ş.S. ve A.S'nin iş yerlerinde yapılan aramada bir kalaşnikof marka piyade tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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