Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
İki ev ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 20 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız tüfek ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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