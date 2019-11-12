Kastamonu'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 6 adrese operasyon düzenledi.
Ruhsatsız 3 tabanca ile 2 av tüfeği, 4 şarjör ve 107 tabanca fişeği ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.