Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
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Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile 9 kişiyi gözaltına aldı.

Kastamonu'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
03.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:18

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yaptıkları iddiası ile 9 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçe merkezi, Şeyhömer, Karşıyaka ve Musa köylerinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan operasyonda Ö.S., K.K., H.K., K.Ç., E.K., S.İ., H.T., N.K. ve İ.M. isimli 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet Arapça yazılı tarihi eser niteliğinde kitap, 6 adet otomatik av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 44 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 100 adet tabanca fişeği, sustalı tabir edilen 4 adet bıçak ile 1 adet muşta ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Ayrıca şahıslara toplam 8 bin 368 TL idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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