Kastamonu'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Kastamonu'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

29.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:38
Kastamonu'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kentte sigara kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, belirlenen şüphelilerin evinde yaptığı aramada çeşitli markalarda 270 paket gümrük kaçağı sigara ile 60 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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