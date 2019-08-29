Kastamonu'da "Şerife Bacı İstiklal Koşusu" gerçekleştirildi

29.08.2019 14:38

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken şehit olan Şerife Bacı anısına "Şerife Bacı İstiklal Koşusu" yapıldı.



İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneğinin iş birliğinde düzenlenen "Şerife Bacı İstiklal Koşusu", İnebolu ilçesinde gerçekleştirildi.

Ülke genelinden yaklaşık 350 yarışmacı, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay'ın İsmetpaşa Caddesi'nde verdiği startın ardından 10 kilometre koştu. Ayrıca vatandaşların katıldığı 2 kilometrelik halk koşusu düzenlendi.

Yarış sonunda erkekler genel klasmanda Yaşar Yerlikaya birinci, Rıza Kartlı ikinci, Yasin Kısek ise üçüncü oldu. Kadınlarda Leyla Erbay birinci, Okyanus Yıldız ikinci, Derya Kılıç ise üçüncülüğü elde etti.



İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Çeçen, AA muhabirine, çok güzel bir yarış olduğunu söyledi.

İstiklal Yolu'nun çok önemli bir güzergah olduğunu belirten Çeçen, "Bu güzergahta önemli fedakarlıklar yapılmıştır. Amacımız bu fedakarlıkları, Kurtuluş Savaşı için verilen bu mücadeleyi herkese duyurmaktır." dedi.



Çeçen, koşuya katılan herkesi ve yarışmada dereceye girenleri kutladı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği genel Sekreteri Haluk Kaya da sadece bir koşu yapılmadığını dile getirerek, "Kahraman ilçemizi ve bebeğiyle vatan için gözünü kırpmadan ölüme gidebilen Şerife Bacı'mızı tüm Türkiye'nin tanıması gerekiyor. Yarışmada desteğini esirgemeyen Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay'a teekkür ederim." diye konuştu.

Törende İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, İnebolu Belediye Başkanı Özay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve iş adamı Mehmet Reis, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

Kaynak: AA