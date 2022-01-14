AZDAVAY, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da selin yaraları sarılmaya devam ediyor

KASTAMONU Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde büyük yıkım gören Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde selin yaraları sarılıyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından hem verilen kararlar uyarınca yıkım işlemleri hem de yeni binaların yapımı sürüyor. Büyük yıkımın yaşandığı Azdavay ilçesinde de selin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Azdavay'da yaşanan selde ilçe merkezinden Karşıyaka ve Merkez Mahallesini bağlayan köprü yıkıldı. Yıkılan köprünün yenisinin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yıkılan köprünün yerine dana kapsamlı bir köprünün yapılması için çalışmalar sürüyor. Çay üzerindeki yıkılan köprü, Azdavay Devlet Hastanesi, PTT Müdürlüğü, Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü gibi kurumlara geçişlere imkan sağlayan köprü vazifesi görüyordu.

Köprünün yakın zamanda tamamlanarak yeniden hizmete alınması bekleniyor.