Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi
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Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi Kastamonu'daki sel felaketinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının imam hatip lisesi birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım beklediği anlar yer aldı.

Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi

KASTAMONU - Kastamonu'daki sel felaketinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının imam hatip lisesi birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım beklediği anlar yer aldı.

Dün sabah saatlerinde Kastamonu'da etkili olan yağış beraberinde sel ve taşkınları getirmişti. Yaşanan sel felaketi Bozkurt ilçesinde vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasında yansıdı. Çekilen görüntülerde yüzlerce kilo ağırlığındaki eşyaların sel suları nedeniyle yerinden taşınıp hurdaya döndüğü de görüldü.

Okulun camında kurtarılmayı bekledi

Çekilen görüntüler arasında sel sularının kapladığı okul bahçesinde birinci kata ulaşan sular nedeniyle bir kadının camda mahsur kaldığı da görüldü.

Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi
Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

Son Dakika | Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi
Son Dakika | Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi
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