Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi

Kastamonu'da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı böyle bekledi Kastamonu'daki sel felaketinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının imam hatip lisesi birinci kat camına kadar yükselen sel sularında yardım beklediği anlar yer aldı.