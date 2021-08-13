Kastamonu'da sel sularında mahsur kalan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sel sularının ortasında mahsur kalan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sel sularının ortasında mahsur kalan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Şiddetli yağışla taşan Ezine Çayı'nın denize döküldüğü noktada bir adacık üzerinde inek olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Bulunduğu yerde iki gündür mahsur kaldığı belirtilen inek, İstanbul'dan gelen ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ile jandarma arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden vinç yardımıyla alındı.

Sahibi henüz belirlenemeyen inek korumaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel