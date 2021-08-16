Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (4)
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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (4)

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 62'ye çıktı (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'DA CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 74'e yükseldiğini duyurdu.

KASTAMONU'DA CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşanan can kaybı sayısının 74'e yükseldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11, Bartın'da 1 kişi olmak üzere 74 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

KASTAMONU, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
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