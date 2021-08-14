Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 43'e yükseldi (6)

CAN KAYBI 43 OLDUAFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 43'e yükseldiği belirtildi.

CAN KAYBI 43 OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 43'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı