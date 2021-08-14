Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (7)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TAZİYE TELEFONLARI Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Karadeniz'de meydana gelen sel...