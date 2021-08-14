Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (7)
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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (7)

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (7)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TAZİYE TELEFONLARI Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Karadeniz'de meydana gelen sel...

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TAZİYE TELEFONLARI 

Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketleri nedeniyle taziye dileklerini ilettiği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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