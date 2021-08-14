MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
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MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi." denildi.

MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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