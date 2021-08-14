MSB, SEL BÖLGESİNE KÖPRÜ ARACI GÖNDERDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi." denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı