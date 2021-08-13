Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi (13)

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi (13)BAKAN KOCA: KASTAMONU'DA 32, SİNOP'TA 6 CAN KAYBIMIZ VARSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sellerle ilgili son durumu paylaştı.

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi (13)

BAKAN KOCA: KASTAMONU'DA 32, SİNOP'TA 6 CAN KAYBIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sellerle ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Kastamonu'da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında. Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında."

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı