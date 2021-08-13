Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 29'a yükseldi (11)

TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYORBozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde birçok apartmanın giriş ve kot katlarını su bastı.

TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde birçok apartmanın giriş ve kot katlarını su bastı. Selin vurduğu apartmanlardan birisi olan Fatih Apartmanı'nın giriş katı ve bahçesinde balçıklardan dolayı binaya giriş ve çıkış yapılamadı. Ayrıca AFAD ve UMKE ekipleri buralardaki suyun tahliyesine de yardımcı olurken, kaybolduğu ya da binanın içerisinde olduğu düşünülen vatandaşların aramalarında görev alıyor. Aramaların gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaan ULU/KASTAMONU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu