Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 29'a yükseldi (10)

CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği belirtildi.

CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 10 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı