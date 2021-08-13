Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (5)
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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (5)

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (5)
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

AK PARTİ VE CHP'DEN İNCELEMESelin vurduğu Bozkurt ilçesinde AK Parti ve CHP heyetleri inceleme yaptı.

AK PARTİ VE CHP'DEN İNCELEME

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde AK Parti ve CHP heyetleri inceleme yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Ezine Çayı kenarında afetzedelelerle görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Ali Öztunç da aynı yerde vatandaşlarla bir araya geldi. Akbaşoğlu, bu sırada Altay ve Öztunç'a sel ve sonrasında yaşananlarla ilgili edindiği bilgileri aktardı. Akbaşoğlu, "Bir günde metrekareye 320 metreküp su düşmüş. 2 yıllık yağmur bir günde düşüyor yani. Dere yatağında evler var; ama yukarıdan geliyor sel. Köprüyü tıkayan ağaçlar, kökler sel yapıyor ve o alanlardan bu alanlara vuruyor. Merkezin içerisinde bir anda su seviyesi 4 metre oluyor" dedi.

ÇOCUK PARKINDA ARAMA

Öte yandan ilçede arama ve tarama çalışmaları ile temizlik çalışmaları sürüyor. Tek tek taranan binalarda mahsur kalan olup olmadığına bakıldı. İtfaiye ekipleri Ezine Çayı yakınında çocuk parkı olduğu belirtilen ve selin getirdiği ağaç parçaları, molozlarla dolan bölgede arama çalışmasını yoğunlaştırdı. Sel öncesinde parkta çocukların bulunduğu iddia edilirken, ekipler ellerindeki çubuklarla arama çalışması yaptı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

 


Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (5)
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (5)
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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