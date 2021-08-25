Kastamonu'da sel bölgesinde kullanılan hafriyat araçlarının kirlenen camları polis yardımıyla temizleniyor
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Kastamonu'da sel bölgesinde kullanılan hafriyat araçlarının kirlenen camları polis yardımıyla temizleniyor

Kastamonu'da sel bölgesinde kullanılan hafriyat araçlarının kirlenen camları polis yardımıyla temizleniyor
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen Abana ilçesindeki enkaz bölgesinde çalışan hafriyat kamyonlarının kirlenen camları, polis ekiplerinin hortumla tuttuğu suyla temizlendi.

Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen Abana ilçesindeki enkaz bölgesinde çalışan hafriyat kamyonlarının kirlenen camları, polis ekiplerinin hortumla tuttuğu suyla temizlendi.

Bölgede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel sırasında kullanılamaz hale gelen sanayi sitesinin yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Yıkılan dükkanların atıklarını taşıyan ve Ezine Çayı'ndan geçen kamyonların kirlenen camlarına, görüş mesafesini düşürmemesi ve sürüş güvenliğinin sağlanması için polis ekibince bölgedeki çeşmeden hortumla su tutuldu.

Kamyon sürücüleri de ekiplere teşekkür ederek, su ikramında bulundu.

Kastamonu'da sel bölgesinde kullanılan hafriyat araçlarının kirlenen camları polis yardımıyla temizleniyor
Kastamonu'da sel bölgesinde kullanılan hafriyat araçlarının kirlenen camları polis yardımıyla temizleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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Kastamonu'da sel bölgesinde kullanılan hafriyat araçlarının kirlenen camları polis yardımıyla temizleniyor - Haberler
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