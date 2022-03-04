Kastamonu'da şeker hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında 3-17 yaş arasındaki 70 diyabetli çocuğa şeker ölçümünü acısız bir şekilde yapabilecekleri sensörlü cihaz hediye edildi.

Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında İl genelinde belirlenen 26 çocuğun şeker ölçüm cihazı SYDV tarafından karşılandı. 44 çocuğun ihtiyacı da SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ tarafından temin edildi.

Vali Avni Çakır, Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, bu projeyi çok önemsediğini söyledi.

Bu hastalığın Kastamonu'da bu kadar yaygın olduğunu daha önce bilmediğini ifade eden Çakır, "Devlet olarak bizim en asli görevlerimizden bir tanesi böyle sosyal projelerdir. Konunun bize ulaşmasıyla birlikte hemen bu projenin startını verdik. Bizim olmazsa olmazımız oldu. Oluşturduğumuz komite ile yaptığımız saha çalışması sonrası ailelerimizi tespit ettik. Daha sonra sponsorluk çalışması için firmamıza gittik. Böyle hayırlı bir iş olmasından dolayı finansman kısmını da kısa sürede çözdük." dedi.

Projenin duyurulmasından sonra birçok hayırseverin destek olmak için kendilerini aradığını dile getiren Çakır, "İnşallah ilerleyen yıllarda da biz sizlere bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak bu cihazlarla birlikte çocuklarımız inşallah çok konforlu bir yaşama kavuşacak. 'Gece çocuk uyurken biz parmağını delip şekerini ölçmek zorunda kalıyoruz.' diyen ailelerimiz vardı. Bunları duyduktan sonra ne kadar konforlu bir hayatımız varmış diye düşündüm." diye konuştu.

Bu tarz projeleri artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Çakır, "Tüm yavrularımıza ve ailelerimize uzun ve sağlıklı bir hayat diliyorum. Her türlü sıkıntıda bizim kapımızı çalabilirler." ifadesini kullandı.

Firma yetkilisinin cihazların nasıl kullanıldığını anlatmasından sonra diyabetli çocukların aileleri teşekkür konuşması yaptı. Ardından diyabet hastası çocuklara cihazları dağıtıldı.

Vali Çakır, çocukları aileleriyle birlikte Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi gezisine götürme sözü verdi.