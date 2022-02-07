Kastamonu'da şeker hastası çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtılacak.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen 70 çocuğa şeker ölçüm cihazı dağıtılması için Kastamonu Valiliğinde protokol imzalandı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı açıklamada, Tip 1 diyabetli bir hastanın Valiliği ziyareti ile böyle bir projenin hayata geçmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, kentteki diyabetli hasta sayısıyla ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Çakır, "Bu projemiz 3 ila 17 yaş aralığındaki çocuklarımıza yöneliktir. Kan şekerinin ölçülmesini sağlayan bir sensör ve okuyucusunu çocuklarımıza temin edeceğiz. Bu kapsamda ilimizde 70 çocuğumuz bulunmakta, 26 ailemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine uyduğu için masrafları vakfımız tarafından karşılanacak. Geri kalan ailelerimizin de sensör ihtiyaçları yüklenici firma tarafından karşılanacak. 36 çocuğumuz merkezde, 5 Araç'ta, 8 Taşköprü'de, 2 Küre'de, 1 Şenpazar'da, 2 Devrekani'de, 6 Tosya'da, 6 İnebolu'da, 3 Cide'de, 1 Bozkurt'ta olmak üzere 70 çocuğumuz projeden faydalanacak." dedi.

SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu da projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ. arasında protokol imzalandı.