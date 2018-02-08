Kastamonu'da Şehit Polisin İsmi Kütüphaneye Verildi
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir okulda hizmete açılan kütüphaneye, Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Şerife Özden'in ismi verildi.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir okulda hizmete açılan kütüphaneye, Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Şerife Özden'in ismi verildi.
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce (TDP) Şenpazar Ortaokulu bünyesinde oluşturulan Z-kütüphane hizmete açıldı.
Vali Yaşar Karadeniz, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kütüphanede 7 bilgisayar, bin 500 kitap, 2 adet satranç masası bulunuyor. Aynı anda 36 kişi kütüphaneden hizmet alabiliyor.
Açılışa, Özden'in yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Kastamonu İdare Mahkemesi Başkanı Hakan Yumuşak, Şenpazar Kaymakamı Orhan Yalınız, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.