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Kastamonu'da sarımsak üreticileri güneşe hasret

Kastamonu'da yaklaşık 15 gündür etkili olan sağanak, coğrafi işaret belgeli Taşköprü sarımsağını yetiştiren üreticileri "rekolte kaybı" konusunda endişelendiriyor.

Kastamonu'da sarımsak üreticileri güneşe hasret
23.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:20

Kastamonu'da yaklaşık 15 gündür etkili olan sağanak, coğrafi işaret belgeli Taşköprü sarımsağını yetiştiren üreticileri "rekolte kaybı" konusunda endişelendiriyor.

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde yaklaşık 2 haftadır her gün öğleden sonra etkili olan sağanak tarım sektörünü olumsuz etkiliyor.

Yağışlar nedeniyle bazı hastalıkların da oluşmaya başladığı sarımsakta üreticiler yağmurların sona ermesini umut ediyor.

Kentte bu yıl 22 bin dekar alanda ekimi yapılan sarımsakta beklenen 30 bin ton civarında rekoltede yağışlar nedeniyle düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığını belirtti.

Taşköprü sarımsağına "beyaz altın" dediklerini ifade eden Butur, "Taşköprü sarımsağımız ülke bazında bir marka oldu. Taşköprü sarımsağı doğal antibiyotiktir. Kaliteli aroması ile görsel olarak da diğer sarımsaklardan farklıdır." dedi.

Kastamonu'da uzun süredir sağanağın etkili olduğunu anlatan Butur, şöyle devam etti:

"Uzun yağışlar mantar hastalığı oluşturuyor. Güneşe de ihtiyacımız var. İnşallah güneş olur, güzel havalar yüzünü gösterir. Güneş olmayınca da yağmur olmayınca da olmuyor ama bu kez yağışlar uzun sürdü. Bu yağışlardan dolayı sarımsaklarda mantar hastalığı oluşmaya başladı. İnşallah sarımsağımız güneşle birlikte randımanına girer. Zaman zaman afetleri yaşıyoruz. Geçen yıl dolu afeti yaşadık. Bunlardan kaynaklı fiyat artışı da oldu. İnşallah bu yıl afet yaşamayız."

Butur, çiftçiler için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) önemine değindi.

Sarımsak üreticisi Mustafa Şevket Kabadayı ise Taşköprü sarımsağında hasada hazırlandıklarını belirtti.

Bu dönemin bol yağışlı geçtiğini anlatan Kabadayı, şunları kaydetti:

"Hasat dönemlerinde Karadeniz iklimi biraz yağmurlu gittiğinden dolayı hastalıklar meydana geliyor. Çiftçilerimiz bilinçli olduğundan ilaçla müdahale ediyorlar. Rekolteyi bu yıl dönümde ortalama 1250 kilogram olarak bekliyoruz. Sarımsaklarda yağmurdan dolayı sıkça rastlanan kök çürüklüğü oluyor. Söküm zamanı yaklaştığından dolayı bu sarımsaklara çok fazla zarar vermeyecek. Yaklaşık yüzde 10 gibi bir etkisinin olacağını düşünüyoruz."

Sarımsak üreticisi Cemal Yılmaz da sarımsağın şubat ve mart aylarında dikiminin temmuz ayında ise hasadının yapıldığını belirtti.

Mayıs ayının sonunda başlayan yağışların sarımsağı etkilediğini dile getiren Yılmaz, "Yağmurların bir an önce sona ermesini bekliyoruz ve hasadımızı yapmak istiyoruz. İnşallah bereketli bir hasat yaparız." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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