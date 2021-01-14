Kastamonu'da Sarımsak Kayıt Sistemi çalışmaları
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Kastamonu'da Sarımsak Kayıt Sistemi çalışmaları

14.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:42
Kastamonu'da Sarımsak Kayıt Sistemi çalışmaları

Kastamonu'da üretilen "coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağının üretim süreci kayıt altına alınacak.

Kastamonu'da üretilen "coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağının üretim süreci kayıt altına alınacak.

Taşköprü Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen "Taşköprü Sarımsağının Marka Değerini Koruma ve Yükseltme Projesi" kapsamında sarımsak kayıt sistemi oluşturuldu.

Projenin son durumunun değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ümit Uçar, Yerel Eylem Grubu Derneği Dernek Müdürü Selçuk Oğuz, Ziraat Odası Genel Sekreteri Hamdi Çevik, Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Şallı katıldı.

Toplantıda kayıt sisteminin oluşturulmasına karar verilirken, başvuruların önümüzdeki haftalarda başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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